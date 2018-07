Università, aperti i bandi per l’assegnazione dei posti alloggio agli studenti

Sono nel complesso 54 i posti letto per studenti universitari messi a bando da Fondazione Flaminia per l’anno accademico 2018/2019. Possono concorrere all’assegnazione gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G.Verdi’ di Ravenna. I bandi di assegnazione sono disponibili su www.fondazioneflaminia.it.

Tra i posti a concorso, 34 si trovano nei 10 appartamenti di via Nino Bixio; 20 nei quattro appartamenti di via Le Corbusier. Il prezzo della retta è, nel caso di via Nino Bixio, 240 euro mensili per la stanza singola e 195 per la stanza doppia più le spese; nel caso di via le Corbusier, 150 euro mensili per la stanza singola e 125 per la stanza doppia più le spese. Le tariffe degli alloggi non hanno subito aumenti da tredici anni a questa parte per agevolare gli studenti fuorisede del Campus ravennate. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 del 29 agosto a Fondazione Flaminia, in via Baccarini 27, Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 (tel. 054434345/fax 054435650).