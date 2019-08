Le 10 cose da fare prima della fine dell'estate

Ridendo e scherzando il mese di agosto entra nella fase finale e, anche se lo scorso anno settembre ci ha regalato sole e caldo, una considerazione è ormai inevitabile: l'estate sta finendo.

Proprio così: presto a tardi nella Riviera ravennate si chiuderanno gli ombrelloni e i lettini torneranno in magazzino. Perciò se sentite il fiato sul collo e temete di non aver vissuto abbastanza l'estate 2019, ecco la nostra lista delle 10 cose da fare assoltamente prima della fine dell'estate.

1. Andare a un concerto sulla spiaggia

Fate presto, perché ormai gli eventi estivi sono agli sgoccioli. Potete scegliere tra un bel concerto serale, un live in orario di aperitivo, oppure un risveglio musicale all'alba. Perché ascoltare la musica con i piedi nella sabbia ha un qualcosa in più.

2. Fare un bagno notturno

Avete perso l'appuntamento con il mare di notte sia a San Lorenzo che a Ferragosto? Forza, siete ancora in tempo. Finché le temperature rimangono calde un bagno notturno in mare è un'esperienza davvero impareggiabile.

3. Programmare un viaggio

Tutti sono andati in ferie tranne voi? E' tempo di una rivincita. Scegliete la vostra meta preferita, non importa se vicina o lontana, poi cercate un compagno di viaggio, altrimenti zaino in spalla e tuffatevi nella vostra prossima avventura.

4. Rinfrescarsi con un bel drink sull'amaca

Anche sul lettino da mare non è male, ma se avete a disposizione un'amaca e qualche ora per stare in panciolle a sorseggiare una fresca bibita (alcolica o no) vi sentirete dei re. Se poi volete provare qualche bevanda alla frutta abbiamo dei consigli per voi.

5. Fare un pic nic

Va bene sia sulla spiaggia che sul prato, l'importante è stare all'aria aperta e in buona compagnia. Il menù non deve per forza essere complicato, anzi il consiglio è di preparare pietanze pratiche da gustare.

6. Perdersi nella natura romagnola

La bella stagione invita a farsi una bella scampagnata. Decidete se arrampicarvi su colline e Appenini, oppure inoltrarvi in una delle oasi naturali del nostro territorio. Preparatevi con cura, indossando le scarpe e l'abbigliamento giusto e ricordando di portare con voi una buona scorta d'acqua.

7. Ammirare l'alba sul mare

Possibile anche in inverno, ma probabilmente vi riuscirà meglio in estate, magari per godervi il piacevole fresco del mattino. Controllate se c'è qualche evento in programma all'alba per ammirare il sorgere del sole con il massimo comfort.

8. Fare un castello di sabbia

Non è soltanto un semplice gioca da bambini. Prendetevi il vostro tempo, armatevi di secchiello e pazienza e dedicatevi a questa attività manuale e creativa. Così ne approfitterate per mettere un po' da parte il tablet o lo smartphone.

9. Visitare uno dei borghi romagnoli

La Romagna è una terra ricca di borghi da favola: si va dalle cittadine arroccate su in montagna ai piccoli gioielli artistici. In alternativa ci sta anche una bella serata di shopping e divertimento sui lidi di Ravenna e di Cervia.

10. Organizzare una festa di fine estate

E se proprio l'estate deve finire, che finisca con il botto. Contattate gli amici, scegliete se fare un barbecue a casa vostra, una cena in un agriturismo o in un ristorante. E poi dopo mangiato tutti a scatenarsi per un degno saluto all'estate.