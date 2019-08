Bagaglio perso o danneggiato in aeroporto: ecco cosa fare per il rimborso

Il tempo dei viaggi non si esaurisce mai e sono in tanti a prediligere un volo in aereo per la vacanza o per lavoro. Ma la piacevolezza del viaggio può essere disturbata da vari tipi inconvenienti. Uno dei più frequenti, per chi si sposta in aereo, è lo smarrimento del bagaglio in aeroporto.

Proprio per affrontare al meglio questa spiacevole situazione, tenendo presente che in genere l'80% dei bagagli smarriti viene ritrovato entro 24 ore e il restante 20% entro 3 giorni, la Federconsumatori ha ritenuto utile fornire alcune istruzioni per gestire questo tipo di problema.

Bagagli smarriti: le cose da sapere su danni, assicurazioni, rimborsi