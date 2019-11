Obbligo pneumatici invernali: quanti sono a trasgredire?

Dal 15 novembre è scattato anche in Emilia-Romagna l’obbligo di montare pneumatici invernali, quattro stagioni o di avere a bordo catene da neve. L'obbligo, valido fino al 15 aprile, se non rispettato porta a sanzioni ma pare che in regione ci siano degli automobilisti "temerari" che non rispettano questa regola?

Infatti, secondo i dati forniti dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, nell’ultimo anno in Emilia-Romagna sono stati circa 35.500 guidatori a sfidare l’obbligo, circolando senza la strumentazione indicata dalla legge.

I rischi, tuttavia, sono molto alti: non solo per la propria incolumità e in termini di sanzioni, che possono arrivare fino a 335 euro, ma anche per l’RC auto, che potrebbe perdere di validità in caso di sinistro.

Escludendo i trasgressori, come si sono comportati i guidatori dell’Emilia-Romagna che si sono adeguati alla norma? Il 42% degli automobilisti ha scelto di ricorrere alle gomme invernali; quasi 1 conducente su 3 ha invece sfruttato i pneumatici quattro stagione, mentre il restante 22% ha optato per le catene da neve.