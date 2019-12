Clima di festa a Ravenna: gli appuntamenti clou di Natale, Capodanno e Befana

Piste di ghiaccio, luci incantate, presepi, mercatini, elfi e Babbo Natale. Ci sono tantissime iniziative a Ravenna e provincia per le feste di Natale 2019-2020. Tra belle tradizioni e assolute novità, non manca certo lo spazio per il divertimento.

Piste di ghiaccio, videomapping e villaggi di Natale

Il centro di Ravenna è sempre vivo con spettacoli, concerti e altri eventi nelle piazze principali della città. In piazza del Popolo il ritrovo per la festa è sotto l'albero di Natale dove spesso ci sono giochi, musica e animazione, oltre ai Capanni del Natale con oggetti d'artigianato e specialità enogastronomiche pronte da gustare. C'è anche il Villaggio del Natale in piazza San Francesco che si anima di eventi ogni weekend e dove ci si può scaldare con il vin brulè dello stand di Advs, per non dimenticare i laboratori e le sorprese che nel fine settimana popolano i giardini Speyer. In piazza Kennedy invece è sempre attiva l'amata pista di ghiaccio, ritrovo d'allegria per grandi e piccini. Ci sono poi tanti concerti in piazza del Popolo e in altri luoghi sia del centro che del forese con la rassegna musicale Christmas Soul.

Spettacolari come ogni anno sono anche i video-mapping della rassegna Ravenna in Luce che, quest'anno, illuminano Ravenna con tre diversi spettacoli al Mar, alla Basilica di San Vitale e al Battistero degli Ariani a partire dal 18 dicembre. Inoltre per la gioia dei più piccoli il 21 e 24 dicembre si ha la possibilità di incontrare Babbo Natale in via Cairoli.

A Cervia vi attendono la pista del ghiaccio con animazioni anche sportive e l'elegante albero di Natale monumentale in piazza Garibaldi, oltre a presepi tradizionali e di sale, mercatini, spettacoli, aperitivi di Natale e tante attività per famiglie. Ogni weekend si fa festa con le animazioni del villaggio di Natale, mentre su viale Roma si possono ammirare le nuove luminarie e giochi di luce e non fatevi poi scappare i suggestivi giardini d’inverno che addobbano la città.

Per le feste di Natale di quest'anno Milano Marittima si trasforma in Mima - Wonderland, il villaggio natalizio più luminoso d’Italia, con 40km di luminarie, 320.000 lampadine, 240 ore di "viaggio" esperienziale, 140 abeti, 60 installazioni luminose per un unico Natale assolutamente "fantastico". La città giardino accoglie gli ospiti con eleganti addobbi e uno scenario lumière emozionate che vede protagonisti sfavillanti installazioni luminose dalle grandi proporzioni. Spettacolare lo scenario di luci che compongono anche la carrozza di Cenerentola, la balena di Pinocchio, il veliero di Capitan Uncino, visibili fino al 15 febbraio. Il Villaggio di Babbo Natale della Rotonda 1° Maggio è luogo di ritrovo di animali e personaggi da favola con tanti laboratori per bambini e spettacoli gioiosi. Da non dimenticare infine la pista del ghiaccio aperta fino all'Epifania in Viale Gramsci.

Tante emozioni anche a Faenza, dove torna la Posta degli elfi in piazza della Libertà, poi ci sono i "Giardini a Natale", sospesi e aggrappati alle colonne per un allestimento verticale davvero unico e la magica giostra dedicata ai più piccoli. Fino al 6 gennaio il cuore della città sarà acceso da luci e colori con le tradizionali luminarie natalizie, mentre in piazza Nenni è attiva la pista di pattinaggio.

A chi piace "scivolare" quest'anno c'è la nuova pista di ghiaccio in piazza Dante a Russi, ma anche in piazza ad Alfonsine e dentro la corte del Pavaglione di Lugo.

E tra le altre iniziative da non perdere ci sono anche il Giardino d'Inverno di Bagnacavallo dove si trovano sempre giochi, allegria e un bicchiere di vin brulè e lo speciale albero di Natale all'uncinetto di Voltana.

Capodanno nelle piazze

Il Capodanno di Ravenna è a ritmo di musica gospel con la rassegna Christmas Soul che la notte di San Silvestro porta in piazza del Popolo gli Spirt of New Orleans accompagnati dalla voce di Noreda Graves.

A Cervia grande festa di San Silvestro nella suggestiva cornice dell'area dei Magazzini del Sale con cenone e l'emozionante Incendio ai Magazzini, uno spettacolo di luci, musica e fuochi d’artificio.

A Lugo festa in piazza dei Martiri con l’intrattenimento musicale di “JJ Vianello e Gli Intoccabili” e i fuochi d’artificio a mezzanotte.

Brindisi di mezzanotte accompagnato dalle note delle Onde Radio in piazza a Faenza.

Epifania

L'Epifania, si sa, tutte le feste si porta via, ma l'importante è concludere il periodo con un gran finale. A Ravenna si può davvero essere fortunati con l'estrazione della Lotteria della Befana e i suoi ricchi premi in piazza San Francesco, dove non mancano lo zucchero filato e il truccabimbi.

Momento clou per concludere il periodo festivo è senza dubbio la Nott de Bisò a Faenza, momento tradizionale sempre molto seguito che si svolge nella vigilia dell'Epifania. Tra un bicchiere di brulè e un po' di musica, si attende mezzanotte per il rogo del Niballo.

A Lugo sotto le logge del Pavaglione la Befana arriva insieme al mercatino degli hobbisti. La Befana inoltre fa visita fra il 5 e il 6 gennaio ai bimbi delle frazioni di Rossetta, Traversara, Villa Prati e Villanova, mentre l’appuntamento a Bagnacavallo è sabato 6 gennaio.

Ma per concludere le feste in allegria non può mancare il primo tuffo in mare dell'anno con Il Tuffo della Befana a Pinarella di Cervia.

Presepi

Che Natale sarebbe senza i presepi? IN giro per il territorio ravennate ci sono tanti allestimenti e natività da ammirare: ci sono una moltitudine di presepi nel centro di Ravenna, tra il Duomo, le vetrine di piazza del Popol e in moltri altri luoghi, tanti allestimenti suggestivi vi aspettano nel forese e soprattutto a Marina di Ravenna dove torna puntuale il Presepe di Sabbia, poi ci sono il presepe sui tronchi di mare a Pisignano e gli allestimenti creativi de La Capanna del Bambinello all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo.

A Faenza dal 24 dicembre al 6 gennaio si può ammirare nel Convento di San Francesco il tradizionale presepe meccanico di San Francesco.

Per gli appassionati di rievocazioni non dovete perdere: sabato 21 dicembre il presepe vivente nel centro di Lugo, mentre la vigilia di Natale è da non perdere il presepe vivente di Classe che si conclude nella bellissima Basilica di Sant'Apollinare (la rievocazione viene riproposta anche il 29 dicembre e il 6 gennaio).

Mercatini

Fino all'Epifania si possono trovare golositò e prodotti artigianali in tanti mercatini di Natale. Ci sono gli immancabili Capanni del Natale in piazza del Popolo a Ravenna, ma anche il villaggio di Cervia con le casette dei sapori e dei colori delle tradizioni artigiane. A Milano Marittima è invece attivo il Mercatino Gourmet di viale Gramsci, con tanti suoni, profumi e sapori.

In tante domeniche di festa ci saranno nel Pavaglione di Lugo i mercatini Dona della Pro Loco e la Fiera di Natale, idee regalo all’insegna della creatività.