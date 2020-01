Pollo, riso e involtini: ecco i ristoranti cinesi preferiti dai ravennati

Continuiamo il viaggio tra locali e ristoranti del nostro territorio e torniamo a occuparci di cucina internazionale. Dopo aver "assaggiato" le specialità giapponesi e messicane, ora andiamo a indagare la cucina cinese.

Probabilmente si tratta della prima cucina etnica che ha conquistato il nostro Paese e anche a Ravenna i ristoranti cinesi sono arrivati ormai molti anni fa. Ravioli al vapore, involtini primavera, riso alla cantonese, pollo alle mandorle: sono tante le ricette cinesi che hanno saputo stupire i nostri palati, ma se vi viene voglia di mangiare cibo cinese dove andate?

Vediamo un po' la classifica di Tripadvisor dei migliori ristoranti cinesi a Ravenna e provincia, prendendo in considerazione solo i ristoranti specializzati e non quelli che propongono varie tradizioni culinarie dell'Estremo Oriente.

Il Mandarino

Circonvallazione Piazza D'armi, 1 - Ravenna

Vincitore del Certificato di Eccellenza dal 2016 al 2018, questo ristorante cinese ottiene il favore dei clienti ravennati sia per la qualità della cucina che per il servizio. Consigliati gli involtini primavera, i ravioli con carne alla griglia e riso e anche il gelato fritto per concludere in dolcezza.

Giardino di Giada

Via Emilia Ponente 17 - Faenza

Servizio e rapporto qualità/prezzo fanno di questo ristorante cinese una meta decisamente golosa. Tra i piatti consigliati ci sono i tagliolini di riso, gli spaghetti di soia e l'anatra.

Oriente

Corso Giuseppe Mazzini 149 - Faenza

Servizio veloce e prezzi bassi contraddistinguono questo locale, dove i piatti della cucina cinese risultano buoni e non pesanti da digerire. I clienti suggeriscono di provare l’anatra, i ravioli, i calamari, gli involtini e il gelato fritto.

Chinatown

Via Cesarea 191 - Ravenna

Servizio gentile e qualità del cibo sono il biglietto da visita del ristorante. Tra i piatti da gustare ci sono riso ai gamberi e alla cantonese, pollo alle mandorle e l'immancabile gelato fritto. Piace anche la birra cinese in accompagnamento.