Dove mangiare sano a Ravenna: una guida ai locali salutisti della città

Negli ultimi anni è cresciuta la voglia di pensare al proprio benessere anche a tavola. Quando si va a mangiare fuori però aumenta il timore di non poter più controllare la propria sana alimentazione incappando in cibi gustosi, ma anche dannosi.

Per fortuna anche a Ravenna si trovano diverse opportunità per godere di una cucina appetitosa e salutista allo stesso tempo. In questo articolo abbiamo perciò riunito alcuni dei ristoranti, bistrot o gastronomie salutiste della città di Ravenna segnalate nella classifica di TripAdvisor.

Ravegan Gastronomia - Viale Galileo Galilei 75

Cucina salutista e piatti vegani sono il marchio di fabbrica di questo localino che offre piatti del giorno a prezzi accessibili, prodotti con materie prime a km 0. Qui potete gustare lasagne di verza, zuppa di lenticchie, humus, seitan alla pizzaiola, ma anche un goloso tiramisù.

Chalet - Via Santi Baldini 4

Immerso nel verde dei Giardini Pubblici, lo Chalet propone sia piatti vegetariani che vegani. Molti clienti hanno gradito la pizza, condita con ingredienti di qualità, così come l'atmosfera unica di questo locale.

L'arte Della Cucina Di Sara - Via Cella 512 (Santo Stefano)

Questa gastronomia e rosticceria propone sia specialità gastronomiche romagnole che pietanze vegane, vegetariane ed etniche. Una proposta che coniuga cucina salutista e golosa.

Sanoo - Via dell'Aida 13

Location comoda, ampia varietà degli ingredienti e ottima qualità del cibo fanno di questo locale un buon punto di ritrovo per pranzi veloci e prelibati.

Rosetti - Via IV novembre 47

Frutta e verdura fresca, ma anche centrifugati freschi per fare una merenda differente sono i punti forti di questa pittoresca bottega del centro.