Dolci di Carnevale: le ricette più gustose della festa mascherata

Carnevale è una festa amata da tutti, sia grandi che piccini, e che viene celebrata con usanze varie e particolari in tutta Italia. Ma oltre alla festa, i carri allegorici, le maschere e il divertimento, ci sono anche i piatti legati a questo momento tradizionale e, in particolare, i dolci.

In fatto di cucina gli italiani non hanno bisogno di lezioni e, infatti, lungo tutta la Penisola si possono gustare tante prelibate ricette di dolci di Carnevale. Ma per evitare di fare un elenco lungo e, per forza di cose, incompleto, ci limitiamo a ricordare alcune ricette molto popolari della tradizione romagnola (e non solo).

Sfrappole

Iniziamo da un dolcetto nazional popolare: le sfrappole (chimate anche frappe o chiacchiere). Si tratta di sfoglie fritte e spolverate di zucchero. Si presentano croccanti e sono piuttosto facili da preparare. Le si possono mangiare in diverse varianti, ma cerchiamo di dare una versione abbastanza standard.

Ingredienti: 400 g di farina 0

2 uova

50 g di strutto o margarina

50 g di zucchero

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

latte q.b.

olio di semi di girasole o strutto per friggere

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Per prima cosa bisogna mescolare la farina con zucchero, sale e vaniglia. Poi si aggiunge lo strutto (o la margarina). Unite le uova sbattute e formate un impasto sodo, aggiungendo il latte se necessario. Si lascia riposare il tutto per una mezzoretta mantenendo l'impasto coperto. Poi si tira la sfoglia (a mano o con la macchina). Quando la pasta è bella stesa si devono ricavare delle strisce sottili che vanno poi tagliate a rombi con la rotellina dentellata facendo anche un taglio al centro. Friggere tutto in olio bollente alla temperatura di 170°. Quando sono cotte vanno fatte scolare su un foglio di carta assorbente. Appena intiepidite vanno cosparse con zucchero a velo.

Castagnole

Non mancano le varianti anche per la ricetta delle Castagnole. C'è chi le predilige ripiene di crema e chi le vuole bagnate nell'alchermes. Noi però vediamo una ricetta semplice che ciascuno può modificare a proprio piacimento, ma ce garantisce la creazione di questo dolcetto tondo dal cuore morbido e friabile.

Ingredienti: 3 uova

370 gr di farina

80 gr di zucchero

60 gr di burro

1 cucchiaino di lievito vanigliato

1 scorza di limone

sale q.b.

olio per friggere q.b.

zucchero a velo

Mescolare il burro morbido con zucchero e uova, amalgamare il tutto con cura fino a ottenere un composto omogeneo. Dunque grattugiare sull'impasta la scorza di limone e continuare ad amalgamare. Aggiungeree un pizzico di sale e la farina, sempre continuando a mescolare. Quando il composto diventa abbastanza omogeneo, aggiungere il lievito setacciato.

In una padella grande si scalda l'olio. Prendere dall’impasto dei pezzetti di pasta, grandi circa come una castagna e formare tante palline. Quando l’olio è ben caldo, friggete le castagnole fino a raggiungere la doratura desiderata. A quel punto bisogna toglierle dall’olio con un mestolo forato e metterle sulla carta assorbente. Concludere con zucchero a velo e appena fredde saranno pronte da gustare.

Tagliatelle dolci

Croccanti e saporite: sono le tagliatelle dolci, un altro grande classico del Carnevale in Romagna. Proprio la loro forma a striscioline ricorda le normali tagliatelle e anche la loro preparazione (almeno all'inizio) le può ricordare. Vediamo dunque gli ingredienti e la ricetta.

Ingredienti: 2 uova

200 gr di farina

4 cucchiai di zucchero semolato

1 arancia non trattata

olio di semi q.b.

zucchero a velo q.b.

Impastare la farina con le uova e poi tirare la sfoglia di spessore medio. Quindi cospargere con zucchero semolato e con la buccia dell’arancia grattugiata. Arrotolare la pasta come per le tagliatelle e tagliare mantenendo una larghezza di circa 1 cm. Lasciando la sfoglia arrotolata, mettere le tagliatelle a friggere in olio di semi, poi scolare su carta assorbente. Per il tocco finale, come nelle ricette precedenti, basta cospargere con zucchero a velo.