Pace e comodità per lo studio: i luoghi ideali in cui studiare a Ravenna

Si studia per la scuola, per l'università, per il dottorato, per una ricerca. Anche chi lavora poi ha bisogno spesso di ritirarsi in un luogo tranquillo per concentrarsi e scrivere una relazione, leggere un manuale. Il problema è trovare lo spazio adatto per il proprio studio.

A Ravenna per fortuna non mancano gli spazi in cui studiare, con un ampia scelta di spazi ameni in cui rilassarsi e concentrarsi sul proprio lavoro. Il tutto restando in centro, vicini a bar e ristoranti, con una rete wi-fi a disposizione, insieme ad altre comodità. Ecco alcuni luoghi ideali in cui andare a studiare.

Biblioteca Classense

Grande, attrezzata, con spazi diversi, ricca di storia e cultura. La Biblioteca Classense è un vero punto di riferimento per gli studenti e i ricercatori ravennati. Un luogo ideale dove ritirarsi a studiare, prendere in prestito libri e prendere visione di interessanti documenti conservati nell'imponente archivio della biblioteca. Lo spazio si sviluppa in un antico e meraviglioso ambiente monastico, ristrutturato e pensato per ospitare gli studiosi

Negli ampi spazi della Classense si possono percorrere corridoi ricchi di decori artistici e dipinti, ma si può anche respirare l'aria aperta nel chiostro. Da non dimenticare la presenza dei famosi gatti della Biblioteca che, ogni tanto, passano a controllare il vostro metodo di studio.

Oltre ai servizi di prestito e consultazione, la Classense mette a disposizione anche gli armadietti portaborse.

Per gli orari della Biblioteca Classense rimandiamo al sito dedicato che prende in considerazione tutti i vari spazi della struttura.

Palazzo Corradini - Dipartimento di beni culturali

Struttura di riferimento per studenti, docenti e ricercatori del Dipartimento di beni culturali (DBC) e dei Corsi di laurea delle Scuole di Giurisprudenza, Ingegneria e Architettura, Lettere e Beni culturali, Scienze (Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro dei beni culturali e Science for the conservation - restoration of cultural heritage) e Scienze politiche presenti a Ravenna.

La biblioteca offre servizi di: consultazione in sede ed iscrizione, prestito esterno, ricerche bibliografiche, rete wireless e armadietti portaborse.

Orari: lunedì-venerdì 9:00-24:00, sabato e domenica: 9:00-18:00.

Biblioteca Oriani

Sede di convegni, seminari e corsi di formazione, l'Oriani è prima di tutto una prestigiosa biblioteca di storia contemporanea. Offre ampi spazi per lo studio avvolti da mobili di legno e migliaia di preziosi volumi. Anche questo è un ritrovo ideale per studiosi di tutte le età, dove ritirarsi per concentrarsi, prendere appunti e svolgere ricerche.

Il suo attuale patrimonio è di circa 170.000 volumi. Tale patrimonio è arricchito da 1200 periodici, di cui circa 400 correnti, con particolare attenzione alle riviste storiche, politiche ed economiche.

La biblioteca offre servizi di consultazione in sede, iscrizione e prestito esterno.

Orari: lunedì 8,30 - 13,30, martedì 8,30 - 13,30 e 15- 18,30, mercoledì 8,30 - 13,30, giovedì 8,30 - 13,30 e 15- 18,30, venerdì 8,30 - 13,30.

Palazzo dei Congressi

Non ci sono solo le biblioteche tra i luoghi ideali in cui studiare a Ravenna. Infatti c'è il Punto Ristoro all’interno di Palazzo dei Congressi dove tanti universitari del Campus di Ravenna sono soliti trovarsi per studiare, confrontarsi e magari fare uno spuntino.

Lo spazio del Punto Ristoro è attrezzato per consentire agli studenti di scaldarsi il pasto portato da casa o comprato fuori. Dispone di dieci tavolini con quaranta posti a sedere, due forni microonde, tre distributori automatici di snack e bevande e rete wi-fi.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18 e la domenica dalle 14 alle 19.

