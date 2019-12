I 'ragazzi' del 1959 si ritrovano per festeggiare i 60 anni - FOTO

Venerdì 13 dicembre la classe 1959 di Massa Lombarda si è ritrovata per una serata conviviale e per festeggiare i 60 anni d'età compiuti in questo 2019. Al ristorante-pizzeria Ellepi un numero consistente di neo sessantenni massesi ha così potuto passare una serata all'insegna di risate, buon cibo, musica e ricordi dell'adolescenza a base di goliardiche "rivalità" tra Massa e Fruges.

Tra i presenti alla serata anche il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e il fondatore della Wasp Massimo Moretti. La bella serata, con l'auspicio e "l'impegno" di ripeterla tra 10 anni, si è conclusa con una foto ricordo sotto l'albero di Natale allestito in piazza Matteotti.