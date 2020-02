Idee per San Valentino: quali sono i regali più gettonati del 2020

Manca sempre meno tempo per trovare un regalo di San Valentino per il nostro patner. La data fatidica del 14 febbraio 2020, infatti, è dietro l'angolo e tutti gli innamomorati devono darsi una mossa per non fare una brutta figura.

Ci sono naturalmente dei grandi classici che non passano mai di moda. Potete quindi andare sul sicuro con un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini, un tenero peluche o un grazioso gioiello. Sta a voi decidere il budget e poi partire alla ricerca del dono più appropriato.

Ma se volete qualche idea trendy e veloce potete affidarvi alla selezione regali pensata da Amazon per San Valentino. Il popolare sito di shopping on line, infatti, propone una vasta selezione di articoli pensati per far felice sia lui che lei.

Tra i regali più venduti ci sono le collane con cristalli Swarovski, ma anche delle simpatiche coppie di portachiavi, luci e lampade affascinanti e altri oggetti carini ed economici. Se poi vi interessano le novità più vendute, ecco di seguito qualche consiglio.

Tra le sorprese di questo San Valentino c'è poi la confezione regalo Creative Explosion, una scatola dell'esplosione che si presenta come una normale scatola nera, ma quando la si apre il regalo esploderà, mostrando una grande carta a più strati e mostrare tutto l'amore che ci hai messo dentro. La scatola infatti può essere utilizzata come un magico allbum fotografico e contenere un oggetto speciale come, per esempio, un gioiello.

Molto venduto e dalla spesa contenuta è un mazzo di fiori che non contiene, né rose, né tulipani, ma lecca lecca. Un gustoso buquet composto da 19 lollipos in un mix di gusti assortiti, regalo ideale per gli innamorati più golosi.

Il numero uno tra i soprammobili ci rimanda invece a un classico film Disney: si tratta della Rosa Eterna de "La Bella e La Bestia", una cupola di vetro ispirata al celebre film d'animazione che si rivela una lampada da tavola. Composta da una base in legno, vetro e seta di alta qualità, questo oggetto può creare per la sera di San Valentino un'atmosfera da fiaba.