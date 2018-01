In piazza Kennedy si gira il nuovo video di Lorenzo Bask: cercasi comparse

Cercasi comparse per il nuovo video di Lorenzo BasK, il giovane artista di strada "dal cappello rosso" che spesso si vede suonare e cantare per le vie di Ravenna, ma anche in tutto il ravennate fino al riminese.

Lunedì 5 febbraio dalle 14 alle 17.30 in piazza Kennedy andranno in onda le riprese per il nuovo video del musicista. "Sarete semplicemente spettatori di una performance di danza urbana - spiegano gli organizzatori - una sorta di flash mob, quindi come comuni avventori potrete arrivare, guardare, filmare con il cellulare, emozionarvi per la canzone e il video verrà filmato in una maniera un po' "particolare", ma vi chiediamo di mantenere una certa serietà". Per i non maggiorenni si richiede la presenza di un genitore e la possibilità di firma di documento di liberatoria, non è prevista retribuzione.