Laura Pausini "superospite" sul palco del Festival di Sanremo 2018

Le voci di corridoio hanno trovato finalmente conferma: Laura Pausini sarà la "superospite" della prima serata del Festival di Sanremo 2018, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. La cantante di Solarolo si esibirà sul palco del teatro Ariston, proprio lì dove iniziò la sua scalata verso il successo internazionale nel 1993, vincendo il festival della canzone italiana a soli 19 anni con il celebre brano "La solitudine".

Laura torna in tv dopo quasi due anni di assenza, grazie anche alla forte amicizia che la lega al presentatore della 68esima edizione del festival Claudio Baglioni. A marzo la cantante pubblicherà il nuovo album e poi darà inizio a una serie di concerti che per tutta l'estate la porteranno in giro per Europa, Stati Uniti e America del Sud.