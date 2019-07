Look sempre alla moda: ecco i 4 parrucchieri top della Romagna

Voglia di sperimentare un nuovo taglio di capelli per un look alla moda? Per evitare brutte sorprese e fare un figurone occorre affidarsi alle mani di un parrucchiere esperto. Se è questo ciò che volete fare, allora sappiate che sul territorio romagnolo ci sono degli hairstylists d'eccellenza.

Questo è quanto emerge dalla selezione condotta da Top Hairstylists che ha pubblicato la sua Guida 2019 ai Migliori Parrucchieri d’Italia. La bella notizia è che nella lista si trova anche un'attività della provincia di Ravenna.

In totale tra i 19 parrucchieri top segnalati nella regione Emilia Romagna si trovano 4 attività romagnole:

Studio 48 - Lugo

Achena N. 5 Look Maker – Forlì

Parrucchieri x Passione Fabrizio e Nadia - Longiano

La Maison Du Reflet – Rimini

Nella selezione dei saloni pubblicati da Top Hairstylists, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.

La continua sperimentazione e l'offerta di proposte nuove, si abbinano poi ad ambiente, accoglienza e a una buona dose di familiarità e simpatia. Perchè tutto occorre, in fondo, per sentirsi belli.