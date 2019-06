Ravenna gluten free: i negozi in cui acquistare prodotti senza glutine

La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue causata da una intolleranza al glutine contenuto nelle farine di grano, orzo, segale ed altri cereali. I sintomi possono essere: diarrea, perdita di peso, dolori e crampi addominali, astenia, ecc. L’assunzione di glutine da parte di soggetti sensibili, causa una reazione infiammatoria con la produzione di anticorpi da parte del nostro sistema immunitario. I metodi sierologici quali la ricerca di anticorpi antigliadina, anti transglutaminasi tissutale umana e antiendomisio, rappresentano un metodo pratico affidabile e non invasivo per rilevare la presenza della malattia.

Negli ultimi anni questa patologia è risultata essere molto diffusa grazie a test sempre più accurati e diagnosi puntuali.

Vivere con la celiachia non è facile, perché bisogna sottostare a una rigida dieta senza glutine. Il problema poi diventa quello di reperire alimenti senza glutine. Un aiutino ve lo offriamo noi con una lista di negozi gluten free nel territorio di Ravenna.

La Favola Senza Glutine - Via Alessandro Volta, 8

La Favola Senza Glutine dispone di prodotti freschi, secchi e surgelati esclusivamente senza glutine. L'obiettivo è quello di accogliere il cliente in un ambiente familiare ed al contempo esperto, competente e all’avanguardia, dove confrontarsi ed organizzare in serenità la propria dieta aglutinata.

Pane e tulipani - Via Aldo Bozzi, 51

Questa catena di prodotti senza glutine è nata nel 2008 da un’idea di Gilberto e Massimo con punti vendita e un laboratorio di produzioni artigianali.

Papilla Bio - Via Frank Lloyd Wright, 6

La possibilità di gustare un ottimo gelato senza glutine, con vari gusti a disposizione, la offre Papilla Bio.