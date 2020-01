Fortuna, amore e lavoro: l'oroscopo segno per segno di Paolo Fox

Dopo aver annunciato in anteprima l'Oroscopo 2020 a Domenica In, l'astrologo Paolo Fox apre il nuovo anno mostrando i grafici relativi ai dodici segni zodicali per l'anno appena iniziato durante il consueto appuntamento a I fatti vostri su Rai Due. Ecco le tendenze segno per segno secondo le previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Gennaio e Febbraio saranno mesi un po' particolari e bisogna fare attenzione soprattutto in amore. La primavera porterà però momenti favorevoli per quanto riguarda i sentimenti e per gli accordi di lavoro. Il consiglio per quest'anno è di mettere a posto tutto quello che importante, anche si tratta di un anno di transito in vista di grandi novità nel 2012. Agosto mese di rilevanza soprattutto per gli incontri. Chi vuole sposarsi o convivere farà bene ad aspettare però la primavera.

Toro

È un segno che promette molto bene. Giove e Saturno in ottimo aspetto e non è cosa da poco. I nati del segno a inizio anno saranno molto determinati e "tosti", ma gennaio e febbraio sono mesi molto utili per i sentimenti mentre in estate sarà il momento di prendere qualche decisione importante, soprattutto per chi è in coppia. Tra maggio e giugno non mancheranno le occasioni, ma bisogna combattere con determinazione. C'è grande voglia di cambiamento e di rivoluzionare la propria esistenza. Sul lavoro è bene tenere desta sempre l'attenzione, per ottenere qualcosa (soprattutto i giovani alle prime esperienze). La fortuna sarà più forte a maggio. Unici momenti di tensione a inizio primavera e a dicembre, anche se il 2020 è un anno che darà moltissimo ai nati del Toro.

Gemelli

In amore si parte un po' bassi ma tra aprile, maggio e giugno ci saranno occasioni importanti. Venere si ferma nel segno e avrà un lungo e importante transito. Dalla primavera fino ad agosto ci sarà una rivincita sentimentale e la possibilità di superare crisi di coppia e in famiglia. Per il lavoro ci saranno occasioni a giugno, magari per il rinnovo di un contratto. Ad agosto buone le giornate del 5 e del 12. Nel 2020 si gettano le basi per un grande 2021.

Leone

Si parte sotto stress per quanto riguarda le situazioni amorose, ma Venere stazionerà nel segno per molto tempo. Il periodo estivo è il migliore per farsi avanti in amore o trovare una nuova fiamma. C'è una grande voglia di famiglia e di fare cose importanti. L'anno funziona abbastanza bene per i sentimenti a partire dalla primavera. Attenzione però alle spese, meglio risparmiare qualcosa in estate e mantenere tutto sotto controllo. Da dicembre inizia un momento un po' più complesso e quindi prima di quel mese sarà bene consolidare le proprie posizioni in vista del 2021.

Vergine

Sarà un anno molto importante, da gennaio si parte con una grande emozione nel cuore. C'è grande esigenza di avere una compagnia e un dialogo, grazie a Giove e Saturno in ottimo aspetto. Il 2020 sarà un anno importante però sul lavoro. I primi mesi porteranno forza e risultati importanti e la seconda parte dell'anno porterà conquiste economiche e affermazioni. In primavera e in estate attenzione però alle relazioni.

Bilancia

Giove e Saturno dissonanti a inizio anno. Alcune scelte d'amore saranno rimandate, mentre nei primi mesi le vicende amorose saranno un po' sottotono. Tra aprile e agosto i nati del segno saranno più disponibili, ma i sentimenti resteranno un po' arrugginiti nella prima fase dell'anno. Grande cielo tra aprile, maggio e giugno per quanto riguarda il lavoro. Eventuali dubbi saranno dissolti tra la primavera e la fine dell'anno. Sarà un 2020 di grandi ricompense e riconoscimenti.

Scorpione

Partenza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti, poi da marzo le cose potrebbero cambiare in meglio. Agosto è il mese delle relazioni, delle conoscenze e dei nuovi progetti. La prima parte dell'anno sul lavoro sarà difficile vista la voglia di cambiamento dei nati Scorpione. Da dicembre in poi sarà bene fare una revisione generale e tagliare qualche ramo secco.

Sagittario

L'anno parte in crescendo sia in amore sia sul lavoro. I nati del segno sentono bisogno di libertà, anche per chi è in coppia (senza per forza tradire, ma magari spingendo più sull'ottimismo e la volontà di provare cose nuove). Bello il cielo estivo. Sarà un anno di crescita e vantaggioso per viaggi e spostamenti.

Capricorno

Giove e Saturno nel segno significa essere a un punto di svolta. Sì ai successi, ma senza dimenticare il cuore, soprattutto per gli uomini. Bellissima situazione tra gennaio e marzo anche sul lavoro. L'ultima parte del 2020 sarà di rilevante importanza, ma attenzione a qualche nemico.

Acquario

Grande voglia di buttare all'aria ciò che non piace a inizio anno. Grande cielo a maggio. La parte centrale del 2020 è ottima per sposarsi, convivere o iniziare un'attività. Bene i sentimenti ma anche fortuna e successo.

Pesci

I primi mesi saranno importanti per l'amore, poi in estate bisognerà fare una scelta ma in autunno si prevede un grande ritorno di fiamma. Grande cielo per il lavoro, con grandi risultati e rinnovi, soprattutto per lavori artistici e creativi.