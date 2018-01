Ravenna tra le 5 destinazioni da visitare nel 2018 secondo Forbes

Un riconoscimento importante per la nostra città: Ravenna è stata selezionata dalla storica rivista americana "Forbes" tra le cinque destinazioni da tenere "under the radar", ossia sotto osservazione nel 2018. "Ravenna è un sogno per gli amanti dell'arte e della storia, famosa soprattutto per i suoi grandi mosaici - spiega la giornalista nell'articolo - Perchè visitarla? Gli otto siti del patrimonio mondiale Unesco, la sua vicinanza alla riviera Adriatica con le sue incantevoli spiagge e la sua graziosa cittadella marittima, l'annuale Ravenna Music Festival e la reputazione della regione come destinazione "top foodie"". Oltre alla città dei mosaici, tra le altre quattro mete da visitare nel corso del 2018 secondo la rivista spicca un'altra città italiana, Genova, oltre a Malta, Saint Jean de luz in Francia e Deia a Maiorca, in Spagna.