Sapori ravennati: i passatelli tra ricette, tradizioni e nuove proposte

I passatelli sono sicuramente uno dei primi piatti più tipici e geuini della tradizione gastronomica ravennate. Nata in Romagna, la sua bontà ha permesso a questa minestra di superare i confini per farsi conoscere (e apprezzare) anche in Emilia e nelle Marche, ma rimane uno dei tesori culinari più puri della tradizione locale.

Andiamo a vedere qualche ricetta e gli ingredienti di questo capolavoro romagnolo.

Gli ingredienti

Si sa, ogni famiglia ha la sua ricetta ma possiamo azzardare una linea generale degli ingredienti con qualche elemento a scelta. Di seguito gli ingredienti per un pasto da 4 persone:

3 uova

130 g di pangrattato

130 g di parmigiano

noce moscata a piacere

scorza di limone (opzionale)

sale q.b.

1 l di brodo di carne

Il procedimento

Sbattete le uova e mescolate con il pangrattato e il parmigiano, poco sale e un pizzico di noce moscata. Quando il tutto vi sembra amalgamato iniziate a impastare con le mani aggiungendo (se serve) pangrattato e ancora un po’ di parmigiano per ottenere la giusta consistenza.

Quando avrete formato una palla di impasto, passatela in un po’ di pangrattato e poi, schiacciatela con un ferro per passatelli, oppure un comune schiacciapatate con i fori larghi. Raggiunta la lunghezza desiderata tagliate i passatelli a mano. A questo punto i vostri passatelli sono pronti per essere cotti in brodo.

La ricetta secondo l'Artusi

Già il grande Pellegrino Artusi sviluppò a suo tempo una ricetta per i passatelli. Nella sua variante (dose per 4 persone) gli ingredienti sono:

100 g di pangrattato,

20 g di midollo di bue,

40 g di parmigiano grattato,

2 Uova,

Odore di noce moscata o di scorza di limone, oppure l'una e l'altra insieme.

Passatelli in brodo e altre varianti

La maniera migliore, o comunque quella più tradizionale, per consumare i passatelli è quella di cucinarli in brodo.

Tuttavia oggi la fantasia e la creatività degli chef ha messo a punto nuove vairanti proponendoli asciutti abbinati sia a sughi di carne che di pesce.