Ristoranti messicani: i nostri consigli per un cena piccante e gustosa in Romagna

Se siete amanti della cucina internazionale, delle specialità tipiche e del gusto piccante, allora dovete assolutamente provare la cucina messicana. Tacos, burritos, tortillas, salsa guacamole, fajita, sono tante le pietanze messicane da provare. Si va dalla carne di pollo a quella di manzo, ma non mancano pesce, legumi e tante verdure. Magari accompagnando il tutto con una dissetante birra e un bicchierino di tequila.

Il problema è: dove mangiare cibo messicano di qualità? Se non avete in programma nei prossimi giorni un volo transoceanico, l'unica opzione è di affidarsi ai ristornati romagnoli specializzati in cucina messicana. Non ce ne sono molti di locali tipici, ma confrontando le varie proposte siamo riusciti a selezionare per voi una top 5 dei migliori ristoranti messicani in terra di Romagna.

Mr. Mex - Ravenna, Piazza Baracca 5. Premiato dai clienti per il gusto unico dei suoi piatti, Mr. Mex si trova nel centro di Ravenna e propone un ampio menù di piatti tipici messicani. Propone varie specialità come tacos, tortillas, e fajita sia a base di carne che di pesce e con tante varianti vegetariane. Consigliata la prenotazione. Effettua anche il servizio da asporto.

Mexicano - Riccione, via D'Annunzio 225. I sapori e i colori del Messico sono ben rappresentati da questo ristorante posto a due passi dalla spiaggia di Riccione. L'arredament originale accompagna il gusto autentico messicano, partendo dai nachos, passando attraverso specialità piccanti e concludendo con un ottimo margarita.

El Mexicali - Riccione, via D'Annunzio 197. Spostandosi di poco, sempre sul lungomare di Riccione troviamo anche El Mexicali, un locale carino e dall'atmosfera festosa che, grazie a prodotti freschi e di qualità, esprime il vero e proprio gusto della cucina messicana. Consigliati nachos, fajitas e una valida collezione di tequila.

Mexico Cocina Picante - Marina di Ravenna, viale delle Nazioni 420. Sul lungomare di Marina di Ravenna si trova un'altra interessante opzione messicana. Ambiente tranquillo e una ricca varietà di piatti sono i punti forti di questo locale. Sapori piccanti e agrodolci si mescolano e ci si può dissetare con birre messicane e vini italiani.

Mezcal - Imola. Ci spostiamo nell'entroterra, a metà strada tra Emilia e Romagna, dove l'atmosfera accogliente del Mezcal vi fa sentire subito a casa. Servizio cortese e qualità dei piatti fanno il resto. Per gli amanti del Messico sono da provare tacos doraditos, chili di carne e una deliziosa caipiroska.