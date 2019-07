Street food al ristorante? Ecco i locali da provare a Ravenna

Hamburger, patatine, mozzarelline, pizzette, sandwich, sono tante e gustose le prelibatezze del cibo di strada, alle quali aggiungiamo le specialità romagnole come piadine e crescioni. Lo street food, da sempre apprezzato, è ormai diventato una moda grazie ai numerosi festival presenti anche nel territorio di Ravenna e ai food trucks che si spostano da una festa all'altra facendoci impazzire con sapori irresistibili.

Ma se gli street food festival non ci sono, come si fa? Basta rivolgersi alle attività presenti nella nostra città. Infatti sono diversi i ristoranti che propongono specialità street food nel loro menù. Ecco qualche suggerimento per farsi tentare secondo la classifica di TripAdvisor.