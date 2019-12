Saldi invernali 2020: ecco quando parte la stagione degli sconti

La stagione dei saldi si apre domenica 5 gennaio un po' in tutta Italia e anche in Emilia Romagna. Per tutti i ravennati quindi l'occasione per fare shopping e risparmiare qualcosina arriva già negli ultimi giorni di festa. La stagione dei saldi invernali inizia infatti la vigilia della Befana e continua fino al 5 marzo, regalandoci un paio di mesi per correre alla ricerca della grande occasione.

I saldi rappresentano il momento giusto per acquistare il vestito o le scarpe tanto desiderate, così come l’ultimo modello di Smartphone e molti altri prodotti.

Come sempre, però, bisogna stare attenti quando si tratta di shopping. Infatti la fregatura può aspettarci dietro l'angolo e quella che credevamo un'occasione si rivela una grande delusione. Per questo è importante leggere i consigli forniti da Codacons: