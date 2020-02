San Valentino "last-minute": 5 soluzioni per salvare la vostra festa dell'amore

Quest'anno la festa di San Valentino vi è piovuta addosso all'improvviso e non sapete come correre ai ripari? Temete di non aver fatto abbastanza per la vostra dolce metà? Non disperate: prima di gettare la spugna con la festa degli innamorati, c'è ancora qualche soluzione last-minute per evitare un fiasco gigante con la persona che amate.

Ecco 5 mosse per salvare il vostro San Valentino.

1. Il regalo

La prima cosa a cui pensare, nel caso non lo abbiate fatto, è un regalo per il vostro/la vostra partner. Non serve spendere tanti soldi, l'importante è avere un'idea originale e saper intepretare i desideri e i bisogni della vostra metà innamorata. Se vi serve qualche spunto ecco i regali più in voga quest'anno.

La festa degli innamorati, però, può essere anche una bella scusa per farvi un regalo di coppia e acquistare due biglietti per quello spettacolo/concerto/musical che piace tanto a entrambi.

2. Un weekend in giro

Molte coppie poi desiderano concedersi un bel weekend fuori porta e visto che quest'anno il 14 febbraio cade di venerdì, potreste approfittarne per prenotare un viaggio in extremis. Se questa idea vi piace, potete subito consultare siti come Booking.com o Trivago per trovare un hotel romanticoo un bel bed&breakfast.

Nel caso non trovaste una buona sistemazione per pernottare fuori, potreste regalarvi anche una semplice gita nei dintorni. Guardate un po' se ci sono delle escursioni in programma nei dintorni, oppure provate a immergervi nella bellezza dei borghi romagnoli. Potreste optare per un po' di relax alle terme, una bella pedalata in collina o un'immersione culturale in un museo. In alternativa potreste anche accappararvi una Smartbox e scegliere tra uno dei vari soggiorni o anche una bella attività da fare assieme.

3. La cena romantica

Il tempo stringe e ancora non vi siete mossi. Mettetevi alla ricerca di un bel ristorantino e incrociate le dita sperando che ci sia ancora un tavolo per voi. Se questa è la vostra scelta, ecco i locali più romantici di Ravenna.

In alternativa vi toccherà mettervi ai fornelli di casa vostra e preparare (anche in coppia) un delizioso menù di San Valentino. Non dimenticate di scaldare l'atmosfera con la musica giusta e magari con qualche candela.

4. Pizza e cinema

Se nessuno dei due è particolarmente avvezzo alle opzioni più romantiche, ma volete comunque uscire invece di restare sul divano a guardare la solita serie tv, allora potreste puntare sull'accopiata pizza e cinema. Questa è la tipica scelta dell'eroe dei fumetti Dylan Dog, ma è anche una valida alternativa per spendere poco e condividere una serata simpatica con il vostro lui o la vostra lei. Se non siete informati sulle ultime uscite cinematografiche, ecco la lista dei film in sala a Ravenna.

Se il cinema non è proprio di vostro gradimento, potete ripiegare su uno dei tanti eventi in programma per San Valentino in provincia.

5. L'effetto sorpresa

Rimane poco tempo per organizzare qualcosa di speciale o forse il piano che avevate progettato è definitivamente saltato. Non perdete la testa. Ricordate che la cosa più importante di San Valentino è far sentire speciale la persona che amate. Perciò sorprendetela con un gesto audace. Improvvisate una canzone, create un biglietto romantico, mandate un mazzo di rose a domicilio o (se lo ritente opportuno) sul luogo del lavoro. L'importante, dopotutto, è metterci il cuore.