"3 macchinette su 4 per pagare il ticket fuori uso: disservizi al centro medico"

Mercoledì pomeriggio, nel salone di attesa e prenotazione Alfio Baldino del Cmp (Centro di Medicina e Prevenzione) di Ravenna, in via Fiume Abbandonato, delle quattro macchine a disposizione degli utenti per pagare il ticket tre erano fuori uso. Ci si augura che la direzione del Distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna rimedi al più presto il disservizio prevenendone per il futuro anche le cause, perché sono notevoli le disfunzioni prodotte al corretto svolgimento del servizio e a danno dei cittadini .

Gianluca Benzoni, capogruppo di Lista per Ravenna nel consiglio territoriale Ravenna sud