Akemi è sparita nel nulla: "Condividete, aiutiamo la sua padrona a ritrovarla"

Scrive Cristina Franzoni nella sua segnalazione: "Akemi ha 8 anni. È una femmina sterilizzata scappata per un danno alla recinzione da FOSSOLO (RA) la notte del 25 marzo. Purtroppo non ha collare con medaglietta. Ha sempre vissuto in casa . Qualsiasi segnalazione potrebbe essere importante. Il numero della proprietaria è 3395637203. Akemi è molto diffidente con chi non conosce quindi non bisogna cercare di prenderla o avvicinarla ma chiamare al numero indicato. Se fosse ferita o nascosta potrebbe uscire solo di notte quindi ogni avvistamento è importante. Se notate un cane simile o anche più scuro potrebbe essere lei. Ora potrebbe essere ovunque se si aggira nei campi e non segue le strade. Tende a ululare più che abbaiare quindi vi preghiamo di fare attenzione anche a questo"