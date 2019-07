Ancora degrado al parco della Pace: "Servono le telecamere"

Sabato notte il parco della Pace era nuovamente in condizioni vergognose. Pare che vi fossero stracci e rifiuti ammucchiati sotto alcuni alberi del parco. Sembra dunque che non si riesca proprio a metter fine a questa situazione di degrado che da ormai troppo tempo investe quantomeno il parco della Pace e l’area del mercato dello Stadio, che proprio domenica era nuovamente invasa dalla spazzatura nonostante l’Hera fosse passata il giorno precedente a pulire. Si rinnova dunque a chi di dovere l’invito a risolvere questa situazione di degrado che mortifica la dignità del territorio e dei residenti. A questo punto appare evidente e necessario l’utilizzo di telecamere per sorvegliare un’area completamente deficitaria di presidio.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia Ravenna Sud