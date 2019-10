Anziana scivola sugli aghi di pino e si rompe un ginocchio: "E nessuno pulisce"

"L'estate sta finendo", come recitava una nota canzone degli anni ottanta. La tristezza per l’estate che finisce ancora una volta si accompagna all’ennesimo episodio di incuria da parte degli organi preposti che colpisce Marina di Ravenna. A seguito della forte pioggia e vento di tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, il paese si è letteralmente ricoperto di aghi di pino, foglie e ‘sporcizia’ varia. Stiamo chiedendo accoratamente da giorni un intervento per la pulizia, che attiene certamente al decoro del paese ma non solo: riguarda anche la sicurezza di anziani e bambini perché è noto a tutti, meno forse a chi dovrebbe ben saperlo, che sugli aghi di pino bagnati si scivola in un modo talmente maledetto che è facile farsi davvero male. E puntuale è arrivato un grave infortunio per una delle nostre anziane signore che si è fratturata un ginocchio. Come cittadini abbiamo segnalato più volte il problema contattando gli uffici di Hera ottenendo generiche rassicurazioni sul fatto che avrebbero sollecitato gli addetti. Ad oggi zero, il paese è ancora nelle stesse condizioni di venerdì scorso. Chiedo pertanto a nome di tutto il paese un rapido intervento per ripristinare condizioni di decenza, per una località che non merita davvero tanto menefreghismo, considerato anche il significativo contributo alle finanze comunali che certamente Marina di Ravenna rappresenta. Siamo davvero stanchi di dover conquistare ogni servizio dovuto urlando, sbraitando e alzando la voce. Stanchi e scoraggiati. Ma non ci arrendiamo, andiamo avanti, alzeremo sempre la voce per ottenere con fatica ciò che non sarebbe nemmeno da chiedere ma dovrebbe essere dato come servizio di restituzione per le imposte pagate.

Stefano Gardini, Presidente Comitato Cittadino Marina di Ravenna