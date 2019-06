"Anziano derubato della catenina d'oro con la tecnica dell'abbraccio"

Mercoledì mattina in via 56 Martiri un anziano si è visto suonare alla porta due donne con accento straniero, che con la scusa di informazioni varie sono riuscite ad abbracciare il malcapitato derubandolo della catenina d’oro. Il signore si è accorto solo più tardi di essere stato derubato. Successivamente sono state avvertite le forze dell’ordine. Parliamo di truffatrici presenti in zona da tempo e segnalate puntualmente, ma purtroppo ancora a piede libero. È evidente a questo punto l’urgenza di un’azione delle autorità preposte a rafforzamento del presidio territoriale a Ponte Nuovo, perché è sempre più percepibile la mancanza di sicurezza.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia Ravenna Sud