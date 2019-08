Aria irrespirabile a causa dei bidoni dell'organico a Porto Corsini, all'altezza del civico 36 di via Terzo Sirotti. Purtroppo, nonostante tante segnalazioni a Hera chiedendo anche di spostare o togliere i bidoni, la situazione con questo caldo è diventata insostenibile e l'aria è irrespirabile, obbligando i residenti estivi a tenere le finestre chiuse. Via Sirotti è una bella stradina che che da una parte ha delle abitazioni e dall'altro lato l'area di sosta camper. Tutte le case hanno il doppio ingresso, uno in via Sirotti e l'altro in viale Reno. I bidoni di viale Reno sono utilizzati attentamente dai residenti e non puzzano mentre quelli di via Terzo Sirotti, a causa della friggitoria e dell'area di sosta camper, non sono controllabili e mandano un fetore veramente non degno di un posto di vacanza dove di solito si va per rigenerarsi e respisare un po' di aria buona. Abbiamo chiesto al comune e a Hera di togliere o spostare quei bidoni, ma evidentemente hanno altro a cui pensare. I residenti non sanno più cosa fare e questa segnalazione vuole essere un tentativo per sensibilizzare chi di dovere. La soluzione sarebbe semplice: togliere i bidoni e lasciare sono quelli davanti alla friggitoria. Ai residenti di via Sirotti quei bidoni non servono, perchè utilizzano quello di viale Reno.

Luigia