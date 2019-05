Elezioni europee, Guerra (Articolo 1): "Voglio ricostruire il socialismo europeo"

Sono candidata al Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord Est nella lista Pd-Pse-Siamo Europei. Lo sono esplicitamente e orgogliosamente in qualità di iscritta al mio partito: Articolo Uno, che ha infatti scelto unilateralmente, nel congresso tenuto ad aprile a Bologna, di non dividere la famiglia socialista e di non frammentare ulteriormente il centrosinistra già diviso in quattro liste. Questa scelta ha trovato un riscontro nell'apertura, avanzata dal segretario Nicola Zingaretti, della lista Pd-Siamo Europei, alla presenza, in tutte le circoscrizioni, di candidati, non iscritti al Partito Democratico, fra cui Maria Cecilia Guerra e Massimo Paolucci di Articolo Uno. Questi candidati si propongono di contribuire a rappresentare, con determinazione, in quella lista, i valori e la storia della sinistra. L’obiettivo comune, rappresentato dalla presenza nel simbolo della lista di quello, unificante, del Partito socialista europeo - PSE, è di costruire in Europa un’alternativa forte e credibile alla destra. Con la preferenza puoi scegliere chi ti deve rappresentare al Parlamento Europeo. Per caratterizzare a sinistra il tuo voto ti invito, il 26 maggio, a dare la tua preferenza a Maria Cecilia Guerra.

Maria Cecilia Guerra