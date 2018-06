"Emergenza igiene pubblica al parco giochi": i cittadini lanciano una raccolta firme

Gentile sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo in materia di igiene pubblica desideriamo portare alla sua conoscenza la grave situazione presente presso il parco pubblico di via Rotta 101. Davanti al parco giochi per bambini, a entrambi i lati dell’ingresso, sono stati collocati i cassonetti per il conferimento dei rifiuti (carta, plastica, vetro, organico e indifferenziata), praticamente un’isola ecologica. Il collocamento rende ormai impraticabile il parco ai bambini per diversi motivi, primo fra tutti l’igiene. Diverse persone hanno segnalato la presenza di topi. Sono sempre presenti rifiuti vari e vetri rotti per terra, costringendo i bambini ad attraversali con il pericolo di cadere e ferirsi con i cocci di vetro, per poter accedere al parco. Vengono abbandonati rifiuti ingombranti che impongono veri percorsi a ostacoli. I cassonetti, non lavati con la giusta frequenza, emanano un odore insopportabile. Non meno grave ma, anzi, più pericoloso è il fatto che la presenza dei cassonetti rende difficile sì l’accesso al parco, ma ancor più pericolosa l’uscita. I bambini si ritrovano in strada senza la possibilità di accertarsi dell’arrivo di eventuali veicoli, visto che i cassonetti non permettono la corretta visuale della strada. E ancora: la presenza dei bidoni, insieme alla mancata potatura degli alberi, rende impraticabile l’intero marciapiede che costeggia il parco, costringendo i bambini e le mamme con i passeggini che transitano in quel tratto di strada a invadere la carreggiata. Si chiede quindi di rimuovere i bidoni dall’attuale inidonea posizione e riconsegnare il parco ai bambini e rendere praticabile il marciapiede. Anche perchè sono presenti, a poca distanza (circa 5 metri in un senso e 15 metri nell’altro) e in entrambe le direzioni parcheggi davanti ai quali i cassonetti non creerebbero il disagio che oggi creano. Certi che in relazione all’oggetto lei e l’amministrazione prendiate i dovuti provvedimenti, la ringraziamo anticipatamente.

I frequentatori del parco giochi di via Rotta 101