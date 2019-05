Avanza il degrado al Parco della Pace: "E i lavori promessi?"

Avanza il degrado nel Parco della Pace a Ravenna, e dei famosi lavori che il Comune aveva promesso per riqualificare questo “museo a cielo aperto" non ve n’è l’ombra. Ricordiamo che, più di un anno fa, il Popolo della Famiglia si era mosso per portare a galla il grave degrado dei monumenti del parco, mosaici considerati di importanza internazionale. Il Comune allora fece uscire un comunicato nel quale annunciava un grande piano di riqualificazione. Ma per ora non pervenuto.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia Ravenna Sud, Popolo della Famiglia Ravenna