Venerdì mattina è scappato il cane da caccia di nome Bill, razza Breton di mezza taglia, bianco con macchie marroni. E' scappato dall'abitazione di via Romea Vecchia 141 intorno alle 8:10, non sappiamo la direzione in cui è andato, se qualcuno dovesse vederlo o trovarlo contatti Rino al 3338545382 o Giorgia al 3703129785.

Cristina