Buche e allagamenti su strade e piste ciclopedonali: "Strade del terzo mondo"

Un piacevole giretto per la città? Le pedonali e le piste ciclabili sono impraticabili, le strade sono "da terzo mondo". Ma noi cittadini forse non paghiamo? Oppure certi lavori sono fatti giusto per essere fatti, non curati come si deve? Chi fa certi lavori, mi chiedo, sa cosa siano le inclinazioni stradali? E le griglie d'evacuazione? Non dico di pulirle ogni giorno, ma ogni tanto una controllata no?

Andrea Mirabile