"Cattivi odori all'alba in zona stadio: da cosa sono causati?"

Martedì mattina intorno alle 5, in zona Stadio di Ravenna, un nauseabondo odore di materiali plastici bruciati ha invaso gran parte dell’area. Non è la prima volta che succede questo fenomeno anche in altre zone della città: spesso le motivazioni date delle autorità sono state di natura incidentale come incendi estivi e addirittura una volta fu data la colpa alle torbiere nel ferrarese. Anche questa volta come Circolo ravennate chiediamo alle autorità preposte una spiegazione a questo fenomeno, che oramai periodicamente si verifica e che preoccupa non poco per le implicazioni che potrebbe avere sulla salute delle nostre famiglie.

Marcello Faustino, Popolo della Famiglia Ravenna