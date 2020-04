Chico è caduto dal balcone ed è scomparso: aiutiamolo a tornare a casa

Chico, gatto di tre anni, è caduto dal balcone di casa sua in via Vicoli a Ravenna domenica sera e da allora non è più tornato. Il proprietario lo sta cercando disperatamente. Il gatto è un po' timido, potrebbe essersi nascosto e uscire solo la sera. Se lo avvistate contattate subito il 3384602320.

Cristina