"Con il nuovo supermercato la pista ciclabile è diventata un circuito a ostacoli"

Da qualche giorno ha aperto il nuovo supermercato a Ponte Nuovo, e da subito abbiamo notato che la pista ciclabile è diventata un circuito a ostacoli tra auto in ingresso e auto in uscita, mentre le biciclette sono costrette a fermarsi per non centrare le auto che sfruttano il "buco del traffico" per entrare nel parcheggio. Inoltre, quando escono i tir delle consegne dal centro affrontando di fatto un'inversione a "U", finiscono addirittura contromano provocando ulteriori difficoltà. Va bene i nuovi servizi, ma salvaguardiamo l'unica pista ciclabile decente a Ravenna.

Eugenio Dima, consigliere territoriale Ravenna Sud del Popolo della Famiglia