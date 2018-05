"Condizionatori rotti, pareti scrostate e bagni fatiscenti nella camera mortuaria"

Vorrei segnalare le condizioni della camera mortuaria dell'ospedale di Ravenna: pareti scrostate, condizionatori nella Chiesa non funzionanti, non vi è alcuna presenza di distributori automatici di cibo e bevande, bagni fatiscenti. Io mi chiedo da cittadino: con le tasse che si pagano sui nostri cari estinti, non sarebbe ora di dare un servizio adeguato dato che bisogna soggiornarci diversi giorni, purtroppo, per una perdita? Dovrebbe essere una struttura in condizioni ineccepibili, trovando decoro e conforto in questo momento già triste in sè.

Alessandro