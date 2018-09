Consigliere "chiuso" in piscina per la terza volta: "Caso di mobbing o totale imperizia?"

Adesso basta! Prigioniero della piscina comunale per l’ennesima volta! Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ma al terzo episodio qualche dubbio del tipo 'O lo sei o lo fai’ mi viene. Sabato sera, quando sono uscito dagli spogliatoi e sono arrivato al cancello per uscire, l’ho trovato chiuso col catenaccio. Poco prima che arrivassero i vigili del fuoco per aprirlo è tornato l’addetto della piscina a controllare e mi ha aperto. Alla fine sono rimasto prigioniero ‘solo’ un quarto d’ora, ma il punto non è questo. Non è ammissibile che chiudano l’impianto senza controllare che ci sia ancora qualcuno negli spogliatoi: e se uno avvertisse un malore in bagno, lo ritrovano il giorno dopo? E ripeto, per quanto possa essere paradossale è la terza volta che capita. Che sia stato ‘un dispetto’ per la mia recente battaglia sul mancato rispetto degli orari di apertura e l’ingiustificata lunga chiusura dell’impianto per manutenzione, che quest’anno se non si fosse rotto un tubo sarebbe stata di due settimane anziché le solite tre? Non so cosa pensare... Un mese fa chiesi all’assessore e al dirigente allo sport del comune di Ravenna la possibilità di controllare i lavori di manutenzione e la respinsero; allora chiesi se lo avrebbero fatto loro con una serie di informazioni d’appurare e accertamenti da fare: non mi hanno ancora risposto e recentemente il dirigente allo sport mi ha negato un appuntamento. Se questa è amministrazione trasparente...

Emanuele Panizza, consigliere comunale Gruppo Misto