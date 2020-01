"Costruzione campestre comunale sul confine attaccato al muretto"

Nel parco pubblico “Il tondo” a Lugo si sta costruendo una pista campestre a ridosso del confine, attaccato al muretto e rete di confine. Il confine è dato da un muro alto 50/60 centimetri e rete. Non penso che sia il massimo della sicurezza e, come si vede dalle foto, il tracciato abituale è a 4/5 metri dal confine. Come unico privato confinante, non è piacevole avere persone che passano attaccate alla rete di confine (la mia facciata principale è a due metri dal confine), soprattutto perchè c’è tanto spazio e potevano farla sul vecchio sentiero abituale.

Giulia