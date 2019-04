Critiche su 'Russi in Festa': "Festa dell'Unità camuffata?"

Una Festa dell’Unità camuffata? Ne ha tutta l’aria, ma neppure sui nomi c’è omogeneità. ‘Russi in Festa o Eco Festa o Festa dell’Unità’? Si mettano d’accordo almeno su quello che organizzano e lo facciano bene, senza installare cartelli e cartelloni dove non possono stare, appesi precariamente alle alberature che costeggiano le strade o sui pali della luce e della segnaletica stradale. Il Codice della Strada, all’articolo 23, parla chiaro. Emergono, dunque, non pochi interrogativi su chi abbia autorizzato l’installazione degli impianti e in base a quale criterio sia stato concesso l’utilizzo del portale sulla via Faentina Nord in corrispondenza del sistema rotatorio con via Europa e via Di Vittorio. Salta agli occhi, comunque, il senso di impunità degli organizzatori. Sembra, infatti, che la manifestazione abbia, per così dire, carattere privato e non sia patrocinata dal Comune di Russi, per cui c’è davvero da chiedersi i motivi per cui tante inosservanze di norme e regole stiano passando quasi sotto silenzio. Dopo alcune opportune segnalazioni alcuni cartelloni sono stati tolti, ma ci aspettiamo altre verifiche. Al di là dell’aspetto regolamentare e normativo, c’è comunque la questione di una festa (di fatto) di partito che viene presentata come qualcosa di diverso. Un’ambiguità che la dice lunga sulle scarse certezze e l’inconsistenza politica del Pd.

Andrea Flamigni, candidato sindaco per la lista "Russi Libera e Sicura"