"Degrado e scarsa sicurezza a Marina di Ravenna": le proteste dei residenti

Da alcune settimane a Marina di Ravenna, in occasione dell'inizio degli eventi danzanti, nel parcheggio demaniale retrostante gli stabilimenti balneari Marinabay, Mokambo e Luana sono sorti problemi di ordine pubblico. Danneggiamenti alle auto, spaccio e danni a parte dell'attrezzatura spiaggia del bagno Mokambo. Inoltre, tra gli stabilimenti balneari Marinabay e Mokambo c'è una struttura in avanzato stato di degrado e pericolosa. La situazione è anche favorita dalle ampie zone buie dovute al mancato funzionamento dei due punti luce spenti. Queste situazioni sono già state segnalate più volte alle istituzioni preposte da residenti e dal sottoscritto. Un'altra richiesta riguarda il controllo sull'inquinamento acustico, che a locali aperti si protrae anche fino a tarda notte. Per questo anche i residenti chiedono di verificare la presenza dei fonometri, il loro regolare funzionamento e i permessi riguardanti il pubblico spettacolo. Giusto vedere attività commerciali che lavorano e portano gente, ma non è più possibile tollerare degrado, spaccio, danni alle attività limitrofe: o si è in grado di mantenere il controllo su ordine e degrado, nel rispetto di normative e ordinanze vigenti, oppure occorre prendere altri provvedimenti nel rispetto della libertà di impresa e di tutti gli avventori perbene.

Luca Rosetti, consigliere territoriale del Mare di Lista per Ravenna