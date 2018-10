Degrado a Madonna dell'Albero: "Rifiuti stipati ovunque, una cosa vergognosa"

La situazione rifiuti fuori dai cassonetti a Madonna dell'Albero è una cosa vergognosa. Il volume di scarico dei rifiuti è aumentato in modo notevole, in quanto negli ultimi due anni sono aumentati i residenti nella zona. Il Comune dice che risponderà alle lamentele del comitato, ma non lo ha mai fatto. Nelle foto, scattate martedì mattina in una delle quattro zone dove si trovano i cassonetti della raccolta, è possibile vedere come i cassonetti siano orribilmente stipati: quando passeranno a raccoglierli non ci è dato saperlo.

Un lettore arrabbiato