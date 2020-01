Degrado ambientale: "Ravenna sempre più sporca" - FOTO

Vorrei che i lettori di Ravennatoday vedessero queste foto, che fanno compagnia a tante altre su questo sito. Oggi ero in mountain bike e nelle vicinanze del ponte Bailey mi sono imbattuto in questa schifezza. Domenica si voterà per la regione da cui dipendono anche le sorti di Ravenna purtroppo, ma se i signori padroni della bella città d'arte non mantengono le promesse è venuto il momento di mandarli a casa. Purtroppo le condizioni di Ravenna in ogni angolo sono queste cassonetti strabordanti di rifiuti di ogni tipo, e a ogni sfalcio di erba dalle strade e dai rivali dei fiumi emergono montagne di plastica che puntualmente non vengono rimosse. Per fortuna che la carissima Greta ci apre gli occhi, ma i nostri governanti e la deficienza di alcuni cittadini fanno si che non si faccia nulla. Sperando che qualcosa cambi... ci vediamo alla prossima denuncia.

Paolo