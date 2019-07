Degrado in via Albona: "Pozze enormi, erbacce e buche"

Voglio segnalare il totale stato di abbandono di una strada della nostra città, la strada in questione è via Albona, nella speranza che qualcuno prenda provvedimenti al più presto. Sono state fatte già segnalazioni presso gli uffici competenti da residenti in passato; quando piove il manto stradale è talmente sconnesso che si formano delle pozze enormi. I marciapiedi sono ormai inesistenti e le erbacce crescono in continuazione. Non si vede mai nessun operatore a tagliarle e a liberare i tombini dalle foglie. Queste operazioni le devono fare i residenti.

Massimo