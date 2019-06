Degrado in via Sighinolfi: "Serve un controllo notturno"

Ancora degrado e atti di totale inciviltà, questa volta in via Sighinolfi, sempre nella zona del mercato dello stadio di Ravenna. È evidente a tutti come in quella zona manchi un urgente controllo notturno che possa accertare le cause dì questo costante scempio.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia, Ravenna Sud