Elezioni regionali, Ancarani (FI): "Ci impegneremo per l'autonomia della Romagna"

I candidati di Forza Italia delle province romagnole, condividendo i princìpi del Movimento per l’Autonomia della Romagna, si impegnano, in caso di vittoria, a definire chiaramente i confini fisici della Romagna, passo fondamentale a prescindere da qualunque ulteriore scelta. Si impegnano poi a promuovere una rete di relazione interprovinciali che tuteli la Romagna in quanto area vasta con precise specificità rispetto all’Emilia. Si impegnano, come obiettivo ultimo, a promuovere un referendum nel quale i romagnoli possano decidere se continuare a far parte della stessa regione o se vogliano la Romagna come regione autonoma. Si impegnano a sostenere a tutti i livelli il passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in Emilia-Romagna, già deciso con un referendum nel 2007 ma mai attuato. Si impegnano, infine, in caso di vittoria della coalizione di centro destra con la candidata Presidente Lucia Borgonzoni, a lavorare affinché siano migliorate le infrastrutture già presenti quali E45, aereoporti di Forlì e Rimini e a una maggiore valorizzazione del porto di Ravenna che non è mai stato considerato il porto della regione, in favore di quelli di La Spezia e Livorno.

Alberto Ancarani, candidato consigliere regionale di Forza Italia