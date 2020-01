Elezioni regionali, Liverani (Lega): "Liberiamo l'Emilia-Romagna"

Il Presidente della Regione uscente e i suoi sostenitori stanno spammando dati e foto dove si evidenzia che la Regione funziona e non deve essere “liberata”. La Consigliera Regionale Manuela Rontini posta con foto ogni mercato, incontro o spostamento che effettua ribadendo la sua continua presenza a momenti istituzionali. Non basta. Certo la Regione Emilia-Romagna, grazie alla sua gente, ai suoi imprenditori, alle famiglie, alla vocazione di una terra bellissima che unisce gli appennini al mare è indubbiamente una Regione che sa costruire, che si ingegna e che sa guardare al futuro. Certo è importante presenziare, ma non essere servili al sistema. La sua “liberazione” è opportuna proprio per questo, per mantenere alto il tenore di vita, non fossilizzarsi su un sistema basato sugli amici degli amici, dove lavorano sempre gli stessi e le stesse cooperative. Rendiamo libera una terra che può (e deve) diventare la prima in Europa. Non basta la presenza, l'aver pensato che tutto funziona già, servono competenze ed idee, serve una strada per far emergere democraticamente tutti. Lucia Borgonzoni è la scelta giusta per cambiare marcia!

Andrea Liverani, candidato alle elezioni regionali per la Lega