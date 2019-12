"Emilia-Romagna prima per crescita in Italia? Non è vero"

Bonaccini dice che "L'Emilia-Romagna è da cinque anni la prima regione per crescita in questo Paese". Wow! Che amministratore competente Bonaccini! Peccato non sia neanche lontanamente vero. Prendiamo anche solo l'ultima classifica online del 19 aprile 2019 sull'aumento del Pil regionale. 1 - Lombardia (Lega) aumento del Pil del 2,7%; 2 - Trento (provincia autonoma, Lega) aumento del Pil 2,6%; 3 - Veneto (Lega) aumento del Pil 2,3%; 4 - Emilia-Romagna (partito di cui il presidente di vergogna) aumento del Pil 1,8%. Fonte Agi. Forse Bonaccini intendeva primi in crescita per furti?

Maria Marabini, segreteria Lega per Russi