Furti di autoradio e navigatori dalle auto, la segnalazione di Faustino (PdF)

Dice Marcello Faustino (Popolo della Famiglia Ravenna): "Proprio questa notte si sono verificati vari furti di stereo e navigatori auto in alcune vie di Ravenna (via Corridoni, via Mangagnina, ecc.), i ladri hanno spaccato i vetri e sono entrati nelle auto portando via la refurtiva. Parrebbe che i malviventi in questione mirino agli srereo integrati nei navigatori. Denunce fatte, ma i malviventi sono ancora a piede libero. A Ravenna la microcriminalità è sempre più diffusa nonostante il grandissimo lavoro delle forze dell’ordine ed è evidente la necessità di interventi più importanti da parte dell’Amministrazione"