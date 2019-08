Smarrito gatto di nome Taffy a Lido di Classe nella notte del 19 agosto.E' tigrato marrone, nero e grigio. Zona via Fratelli Zeno 35 - via Odorico da Pordenone 20 (argine Savio). Nel caso qualcuno lo trovasse o l'avesse avvistato, per favore contattare Alda al 3293405400.

Alda